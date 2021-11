Bon plan Xiaomi : 7 offres à saisir d'urgence pour le Single Day chez AliExpress

Deuxième offre, deuxième smartphone avec cette fois-ci le Redmi Note 10 Pro qui passe de 303€ à 258€. Pour cela, il faut utiliser le code promo 11AE45 pour avoir les 45€ de réduction à la caisse.

Cet excellent téléphone, qui plus est très abordable, va régaler tous les amateurs de photographie. En effet son capteur principal de 108 Mpx est accompagné de trois autres lentilles de 8, 5 et 2 Mpx pour des résultats bluffants. La batterie est elle aussi excellente et oscille entre 36 et 48h en fonction de l'utilisation plus ou moins intensive que vous en faite. Vous pouvez choisir entre le modèle à 6 Go de RAM avec 64 ou 128 Go de mémoire, ou le modèle à 8 Go de RAM avec 128 Go de mémoire. Bien sûr le prix ne sera pas le même.