Bon plan cloud : comment profiter des 10 Go de stockage gratuits offerts par Icedrive ?

La prise de tête est proscrite dans le cadre de cette offre pour le moins simple à détailler. Ainsi, vous pouvez ranger votre porte-monnaie et oublier le code de votre carte bancaire (bon quand même pas…) car la formule Icedrive qui va suivre est tout simplement gratuite ! Pour y accéder, il faut simplement créer un compte en donnant nom, prénom, adresse mail et un mot de passe. Bref, en à peine quelques minutes, le tour sera joué et votre espace Icedrive sera parfaitement fonctionnel.