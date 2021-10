Stockage Cloud : 10 Go gratuits avec ce bon plan immanquable signé Icedrive !

Pour les personnes à la recherche d'un tout petit stockage, l'offre d'Icedrive est exceptionnellement intéressante. Si vous souhaitez uniquement sécuriser vos fichiers textes ou quelques images, l'offre de 10 Go gratuits comblera vos besoins.

Mais si vous devez héberger de très nombreux fichiers pour vous ou votre entreprise, Icedrive répond présent une nouvelle fois. La marque propose des hébergements de 150 Go, 1 To et 5 To, avec des prix démarrant à 1,83 €/mois.

Vous comptez conserver votre hébergement des années ? Vous pouvez faire de solides économies en optant plutôt pour un paiement unique. Sur la version Lite par exemple, payez 89 € en une fois et profitez de 150 Go de stockage à vie.