Eneba C2C : la nouvelle plateforme pour vendre des jeux, des consoles d'occasion et bien d'autres (gagnez 5€ en bonus)

Lancée en 2018 depuis la Lituanie, Eneba est une boutique en ligne de jeux vidéo dématérialisés. Proposant un catalogue riche de nombreux titres récents, il est également possible d’acheter des cartes cadeaux utilisables sur différentes plateformes comme Steam, Xbox Live, Nintendo eShop et PSN.

Le sérieux et le professionnalisme de son équipe ont participé au succès de la boutique en ligne qui ne cesse de progresser depuis 3 ans. Sa notation Trustpilot confirme la qualité du service proposé avec une note de 4,6/5 et plus de 50 000 avis publiés. Le catalogue de jeu est régulièrement mis à jour et les tarifs proposés sont particulièrement intéressants. Partant de ce constat, Eneba lance un nouveau service complémentaire, baptisé sobrement C2C pour Customer to Customer.