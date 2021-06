Le casque Sennheiser HD 450BT passe à moins de 100€ sur Amazon

Le HD 450BT de Sennheiser est un casque sans fil de type circum-auriculaire qui est notamment équipé de la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et de la réduction active de bruit. L'appareil est également compatible avec les assistants vocaux tels que Siri et Google Assistant, via des commandes intuitives incluant un bouton d'assistant virtuel.

À propos de l'autonomie, l'appareil dispose d'une durée de fonctionnement de 30 heures par l'intermédiaire d'une batterie rechargeable en USB-C.

D'un poids de 238 grammes, le casque embarque son remarquable avec des basses dynamiques profondes et une prise en charge de codecs de haute qualité comme l’AAC et l’AptX Low Latency.