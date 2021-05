Mon Petit Placement : la nouvelle solution pour investir son épargne (-30% avec le code CLUBIC)

Mon Petit Placement présente également l’avantage non négligeable de ne se rémunérer que sur la performance de votre placement. En deux mots, si vous ne gagnez rien, la fintech lyonnaise ne vous prélève aucune commission.

Cela présente un double avantage pour vous, d’une part, vous n’avez pas de frais d’entrée ou d’abonnement mensuel à régler. Mais en plus, si Mon Petit Placement veut être bénéficiaire, il a tout intérêt à optimiser au mieux vos investissements pour qu’ils soient rentables le maximum possible. Un fonctionnement gagnant-gagnant en somme.

De plus, votre argent est disponible à tout moment, il n’est pas bloqué pour une durée fixe. Vous pouvez en disposer dès que vous le souhaitez et vous n’avez pas non plus de frais en cas de sortie. La fintech ne se rémunère que sur la performance.

Enfin, Mon Petit Placement propose une offre avantageuse à nos fidèles lecteurs. En indiquant le code " CLUBIC " lors de votre ouverture de compte, vous allez bénéficier d’une réduction de 30 % sur les commissions prélevées sur la performance de votre portefeuille.