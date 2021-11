Procresseur AMD Ryzen 7 et carte mère Gigabyte, un pack à prix choc pour le Black Friday

C'est une offre un peu particulière mais très intéressante que propose Cdiscount aujourd'hui avec ce pack comprenant une carte mère, la Gigabyte B550M Aorus Elite, et un processeur : l'AMD Ryzen 7 5800X. Le tout pour 389,99€, alors que séparément ils valent environ 549€.

Il n'y a rien à faire de particulier pour en profiter, le pack est déjà tout fait et il suffit de l'ajouter au panier pour l'acheter et le recevoir, gratuitement en point relais, sous quelques jours. Vous n'avez plus qu'à remplacer votre matériel existant ou le monter avec vos autres composants pour profiter d'une configuation flambante neuve.