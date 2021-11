TOP 5 des promos Xiaomi pour le Black Friday AliExpress

Toujours chez Xiaomi, mais un peu plus abordable, le POCO F3 voit son prix baisser à 262€ si vous utilisez le code BFAE30. Son bel écran de 6,67" AMOLED permet de bien profiter de ses films et séries, surtout grâce à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle qui est ici en promotion dispose de 6 Go de RAM avec 128 Go de mémoire interne qu'il n'est pas possible d'étendre via une carte microSD. Toutefois, vous pourrez prendre de belles photos grâce aux trois caméras arrières de 48 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx. Et vous pourrez vous tirer le portrait grâce au capteur avant de 20 Mpx.