Black Friday Cdiscount : 8 nouveau deals qu'il ne faut surtout pas rater !

On continue avec un petit smartphone pour celles et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et surtout ne pas dépenser une fortune. Il s'agit du Samsung Galaxy M12, un téléphone d'entrée de gamme qui réserve pourtant quelques bonnes surprises. Il est équipé d'un écran LCD de 6,5", fonctionne avec 64 Go de mémoire extensible grâce à une carte microSD de 1 To maximum. Il utilise 4 Go de RAM pour gérer vos applications et jeux, et vous pouvez prendre des photos grâce aux capteurs de 48 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Quant à l'autonomie, la batterie de 5000 mAh permet de tenir amplement plus d'une journée complète.