Black Friday : cette trottinette électrique chute à un prix jamais vu chez Cdiscount

La trottinette électrique Surpass 8 Pro black Edition est parfaite pour se déplacer au quotidien dans un milieu urbain. Compacte et très légère avec ses 12 petits kilos, elle est également pliable, ce qui permet de la transporter et de la ranger facilement. Son assistance électrique lui permet de grimper jusqu'à 25 km/h et d'être utilisée sur un trajet de 25 km au maximum. La marque a beaucoup misé sur le confort de conduite afin de proposer à ses utilisateurs une expérience vraiment agréable qui permet de se sentir à l'aise, bien stable et de ne pas se lasser. Ainsi, l'amortisseur avant de cette trottinette électrique Surpass atténue voire annule les désagréments liés à la qualité de la route (petits cailloux, bosses, aspérités diverses). Enfin, elle est dotée de feux à l'avant, à l'arrière et d'un signal lumineux de freinage pour plus de sécurité.