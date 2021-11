Black Friday Cdiscount : 9 promos high-tech à prix jamais vu !

Autre smartphone, mais cette fois-ci du côté Android de la Force avec le Samsung Galaxy S20FE 5G qui passe à 499€ et auquel vous pouvez encore enlever 25€ (avec le code MOINS25EUROS) vu que son prix dépasse les 299€. C'est donc pour 474€ que vous pouvez acquérir ce téléphone qui a de quoi faire rougir ses aînés tant il est complet et maniable. Son écran Super AMOLED de 6,5 pouces affiche une image en Full HD9+ avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire extensible via une carte microSD. Le smartphones est certifié IP68 avec une autonomie d'une trentaine d'heures, un capteur grand-angle de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un telephoto de 8 Mpx. Il peut filmer en 4K à 60 images/seconde, et à l'avant vous avez un capteur de 32 Mpx pour les selfies.