Cdiscount frappe fort avec ce pack Nintendo Switch Néon à un prix fou pour le Black Friday !

Cette offre s'intéresse donc à un pack particulièrement chargé, comprenant avant tout la fameuse console hybride de Nintendo modèle Néon. Comme son nom l'indique, il est autant possible d'y jouer sur un téléviseur qu'en format nomade, offrant une extrême polyvalence.

Outre cette console qu'on ne présente plus, ce pack comporte également des codes pour deux jeux d'exception. Nous avons tout d'abord Mario Kart 8 Deluxe, sans doute le meilleur épisode de la franchise et le plus complet. Nous avons ensuite Rayman Legends Definitive Edition, la version ultime du retour en force de Rayman en 2D. En plus d'un gameplay d'une fluidité exemplaire, ce titre d'Ubisoft se pare d'une direction artistique sublime grâce à des décors et personnages dessinés à la main.

Pour parfaire le tableau, ce pack s'accompagne également de trois mois d'abonnement au service Nintendo Switch Online, permettant notamment de jouer en ligne à Mario Kart 8 Deluxe, entre autres options.