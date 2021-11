La trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter à prix cassé pour le Black Friday Fnac

La trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter a tout de la trottinette idéale : rapide, elle peut atteindre jusqu'à 25 km/h. Endurante, elle vous apportera un soutien grâce à l'assistance électrique sur une durée de 45 km ! Pliable, cette trottinette vous suivra sans difficultés dans les transports en commun comme dans votre véhicule personnel et se rangera également facilement dans votre appartement. Fiable, sa fabrication de qualité vous garantit sa solidité et vous permet de vous sentir en sécurité. Pratique, elle est équipée d'un régulateur de vitesse. Enfin, élégante : son design moderne et épuré en font un moyen de locomotion simple mais stylé.