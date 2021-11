Google Nest Mini : l'enceinte connectée chute à seulement 19€ pour le Black Friday

La Google Nest Mini est la plus petite enceinte disponible au catalogue du moteur de recherche. Sa forme de galet recouvert d'un tissu gris lui permet de se glisser absolument partout dans la maison, sur un meuble ou une table de nuit sans troubler la décoration intérieure de la pièce. Seules quatre diodes s'activent lorsque l'appareil est en fonctionnement, rien de plus.

Pourtant, malgré ses dimensions compactes, la Google Nest Mini est une enceinte puissante pour habiller votre pièce de musique tout au long de la journée. Il suffit de diffuser votre playlist depuis votre smartphone ou de demander à Google Assistant un morceau ou un album particulier sur votre plateforme de streaming préférée pour obtenir un bon son dans votre habitation.

Google Assistant est bien plus qu'un simple assistant vocal et utilise les capacités de recherche de Google pour vous donner la bonne information au bon moment. Demandez un itinéraire et Google Nest Mini vous proposera la route la plus rapide, disponible directement depuis votre smartphone. Vous pouvez également programmer des routines pour qu'avec un seul mot clé, votre enceinte intelligente allume les lumières, démarre la cafetière et vous donne les dernières actualités.

Enfin, puisqu'un assistant doit être utile à tous, Google Nest Mini est capable de reconnaître les voix des différents membres de la maison. Chacun obtiendra des informations qui lui sont utiles, liées à leur compte Google pour une vie plus facile, avec une confidentialité des données garantie.