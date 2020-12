Black Friday Amazon et Cdiscount : toutes les promos encore disponibles ce week-end !

Nous allons répondre rapidement à cette question : OUI ! Si le Black Friday aura été la journée la plus forte en termes de remises et de promotions, pas question pour les e-commerçants de s'arrêter en si bon chemin.

Durant tout le week-end toutes les promotions disponibles ce vendredi seront à nouveau accessibles, complétées en plus par de nouvelles remises gardées au chaud durant ces derniers jours.

Parmi ces promotions, on peut logiquement parier que le secteur du smartphone sera celui le plus actif et le plus consulté par les différents consommateurs. Il y a toujours une bonne raison de changer son smartphone, parce que son écran est plus grand, parce qu'il est plus puissant ou tout simplement plus élégant. Apple, Samsung, Huawei ou encore OnePlus ont sorti de nombreux modèles durant cette année 2020 et ils sont déjà en promotion pour ce Black Friday. Il faudra faire vite pour profiter de ces centaines d'euros de réduction sur les modèles les plus haut de gamme de ces différentes marques.

Les PC portables sont également particulièrement bien représentés durant le Black Friday, quoi de plus logique qu'ils continuent à alimenter les listes de promotions des différents revendeurs tout ce week-end. ASUS, Acer, HP ou encore Microsoft avec sa gamme Surface, tous les modèles, toutes les configurations sont toujours disponibles durant ce week-end Black Friday. A vous de choisir le modèle qui vous convient le plus. Nos différentes sélections thématiques vous aideront à trouver le bon appareil pour tous vos besoins et selon votre budget.

Les casques et écouteurs sont aussi des produits particulièrement prisés durant le Black Friday. Que vous préférez un casque à arceau, plus sophistiqué et précis dans la restitution du son, ou des écouteurs sans fil, de type AirPods, très simples à utiliser et très agréables en déplacement comme lors de vos séances de footing.

Pour poursuivre dans le domaine du sport, les montres connectées sont également en promotion durant tout le week-end. Fibit, Apple Watch ou encore Garmin, ces accessoires de très grande qualité vous permettent de suivre vos différents entrainements et d'analyser vos efforts ainsi que votre nombre de pas et votre rythme cardiaque. Ils peuvent aussi vous afficher toutes vos notifications comme vos derniers messages ou vos appels reçus ainsi que vos mails et vos alertes en provenance des réseaux sociaux.

Marre de faire le ménage le week-end ? Profitez donc pour faire connaissance des aspirateurs robots proposés là encore en promotion durant le Black Friday. iRobot ou Roborock vous présentent leurs dernières nouveautés. Ces appareils équipés de multiples capteurs permettent de récupérer les poussières et les miettes dans les moindres recoins de vos pièces à vivre et améliorent leur navigation et leurs déplacements au fil du temps grâce à des algorithmes et à une touche d'intelligence artificielle.

Tous ces produits et bien plus encore sont disponibles dès à présent. Il suffit de consulter toutes nos sélections mais également notre fil d'actualité et nos réseaux sociaux pour être les premiers au courant des différentes promotions disponibles.