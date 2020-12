Black Friday : meilleur prix jamais vu sur ce casque Sennheiser HD 599 sur Amazon

Pourquoi faire confiance à Sennheiser ? Forte de plus de 60 ans d'expérience, la marque allemande s'est forgé une réputation sur le marché des casques audio, mettant en avant des innovations pour une restitution fidèle du son. C'est le cas avec le Sennheiser HD 599, qui bénéficie notamment de la conception E.A.R. (« Ergonomic Acoustique Raffinement »), qui contribue à offrir une expérience sonore de qualité.

Mais le constructeur n'a pas non plus laissé le confort de côté. Grâce à leurs coussinets moelleux, les deux oreillettes accueilleront vos oreilles durant de longues heures d'écoute, sans vous incommoder.

Enfin, le confort se retrouve également dans la connectivité. Afin de vous laisser la plus grande latitude possible, le casque audio est livré avec deux câbles amovibles : un jack de 6,35 mm et un mini-jack de 3,5 mm.