Black Friday Amazon : la montre connectée Huawei Watch GT 2 à moins de 100€ 🔥

Juste avant le Black Friday 2020, Amazon en profite pour permettre à ses membres de se procurer la Huawei Watch GT 2 à moitié prix.

En effet, la montre connectée de la marque chinoise (modèle 42 mm) est au tarif de 99,90 euros ; soit 100 euros de moins par rapport à son prix conseillé.

Rappelons que la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine pour un panier supérieur ou égal à 25 euros. Et il est possible de payer l'objet connecté en quatre fois sans frais (24,98 euros par échéance). Ceci est valable pour les clients et les membres du service Prime d'Amazon.