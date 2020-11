Hottes Days chez Rakuten : notre sélection des meilleurs prix du web

Pour cette nouvelle édition, Apple propose un nouveau design plus anguleux aux tranches droites mais aussi un écran plus grand de 6,1 pouces et désormais OLED pour des contrastes infinis et une compatibilité HDR. La puce A14 apporte une puissance exceptionnelle pour tous les usages. A l'arrière on retrouve aussi le double capteur photo avec désormais le mode nuit sur l'ultra grand-angle. La reconnaissance faciale FaceID est toujours de la partie pour la sécurité de vos données.