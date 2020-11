Les meilleurs bons plans high-tech en attendant le vrai Black Friday

Cette année le commerce local a été particulièrement mis en avant. En effet le confinement a eu pour conséquence l'arrêt de pans entiers de l'activité économique hexagonale et les consommateurs ont été sensibles aux conséquences que ce confinement a eu sur les entreprises locales. Bref, acheter et consommer français a de nombreux avantages et permet de soutenir l'emploi dans notre pays.

C'est pourquoi nous allons nous arrêter pour aujourd'hui sur deux revendeurs français, qui ont un poids non négligeable dans ce Black Friday à la sauce 2020.

Cdiscount pour commencer qui est le premier revendeur français en ligne, loin devant ses concurrents. Le site propose à la fois des produits vendus et expédiés par ses soins mais aussi permet à des centaines de commerçants de profiter de son rayonnement et de son exposition pour qu'ils puissent proposer leurs propres produits à une audience très large.

Cdiscount profite à plein de la Black Week et permet aux clients de bénéficier de nombreuses remises sur un grand nombre de références high-tech. Depuis le début de cette semaine, le revendeur est l'un des plus actifs et n'arrête plus de présenter des remises très impressionnantes sur une quantité importante de solution tech.

Darty-Fnac est l'autre mastodonte du e-commerce en France. Depuis quelques années le spécialiste de la culture a racheté l'expert de l'électroménager pour créer un géant de la vente à distance qui est tout aussi actif durant ces derniers jours.

Le groupe vous propose différentes promotions sur ses univers habituels, comme la maison connectée ou les aspirateurs mais aussi sur les consoles de jeux, les PC ou encore les smartphones avec de belles remises à la clé pour vous équiper sans vous ruiner.

Boulanger est un challenger qui pourtant reste l'un des grands noms de la vente par correspondance, notamment durant ces temps de confinement. On connait l'enseigne pour ses lave-vaisselle ou ses réfrigérateurs mais Boulanger est aussi très à l'aise dans l'univers de la tech et propose depuis plusieurs jours quelques remises coup de poing, avec de belles économies à faire sur des produits haut de gamme. Une marque à surveiller et cela tombe bien, les experts Clubic consultent régulièrement les dernières offres disponibles sur le site.

La Black Week et le Black Friday sont d'ailleurs le coup d'envoi de la période faste des fêtes et vous permet de remplir la hotte du Père Noël en gagnant quelques dizaines voire quelques centaines d'euros à la clé. Mais sur quels produits en particulier ?

Les smartphones sont évidemment les premiers produits qui nous viennent en tête. Pour les modèles les plus onéreux d'ordinaire, comme les iPhone d'Apple mais aussi les Samsung Galaxy S20 ou encore les OnePlus 8 et 8T, le Black Friday vous permet de faire de confortables économies à la fois sur les tout derniers modèles mais aussi sur des appareils plus anciens qui ne déméritent pas malgré tout. Les constructeurs vous proposent également des gammes de smartphones puissants mais plus abordables et le Black Friday vous fait bénéficier d'une remise encore plus importante sur votre achat.

La télévision a été le passe-temps revenu en force durant le confinement. Vous avez souffert d'une qualité passable sur les derniers films disponibles en streaming? Ou tout simplement d'une taille d'écran bien trop petite pour profiter du spectacle ? C'est donc le moment de craquer pour un nouveau téléviseur 4K d'une taille d'au moins 55 pouces et bénéficiant d'une connexion Wi-Fi pour accéder à vos différents catalogues de streaming et à toutes les productions audiovisuelles disponibles.

Les casques et les écouteurs audio nous permettent également de nous échapper quelques minutes et d'oublier la morosité ambiante. Nos différents revendeurs ont bien compris à quel point la musique adoucit les moeurs et vous propose dès à présent des réductions importantes sur des casques de la marque Bose mais aussi sur les écouteurs true wireless les plus populaires comme les AirPods et les AirPods Pro d'Apple et des modèles signés Huawei ou encore Samsung.