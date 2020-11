Un des meilleurs casque Bose profite d'une belle réduction sur Amazon avant le Black Friday

Le QC 35 II de la marque Bose est loin d'être un inconnu. Bien au contraire, ce casque est un produit reconnu et salué par la critique et le public depuis de nombreuses années. Amazon vous propose aujourd'hui de mettre la main sur la version Triple Midnight, un coloris bleu très élégant. Le casque conserve son confort légendaire, avec son arceau léger et ses coussinets rembourrés.

Pour la partie son, Bose applique une nouvelle fois sa fameuse signature, avec un signal qui met en avant des basses rondes et chaleureuses mais également les voix des artistes. Quelque soit le genre de musique écouté vous obtenez la meilleure restitution possible.

Le dernier point, peut-être le plus important, reste la réduction de bruit active. A l'aide de micros placés sur le casque, le QC35 II va analyser le son ambiant et l'annuler en diffusant un signal inverse qui vous permet vous isoler dans votre musique. Mais pas seulement ! Vous pouvez utiliser aussi le QC35 II dans un open-space ou un environnement bruyant comme un bus ou un métro pour vous reposer.