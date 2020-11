Idées cadeaux à moins de 100 € : notre sélection des meilleures promos

Le Fire TV Stick est aujourd'hui proposé dans une version plus puissante que ne l'était le modèle de l'année 2019. C'est un produit made in Amazon qui est donc vendu avec une télécommande vocale Alexa (qui dispose des principaux boutons de commande). En plus de permettre l'accès à la télévision, à des séries et films en streaming, à Youtube, etc., ce petit accessoire vous permettra de découvrir la technologie Dolby Atmos si votre appareil est compatible et ainsi de profiter d'un son plus immersif. Notez que ce modèle ne prend pas en charge la 4K.