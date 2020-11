Belle promotion sur cette batterie externe ultrafine chez Amazon

Nous sommes une fois de plus avec Amazon pour cette bonne affaire. Pour bénéficier de la réduction de -20% sur cet article, pensez à cocher la case "Coupon" directement placée sur la page du produit en question. La remise sera appliquée au moment de payer. La livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine et la garantie est valable pendant deux ans.

Cette batterie externe d'une capacité de 26 800 mAh est extrêmement efficace. En effet, elle est capable de recharger un appareil plusieurs fois. Par exemple, le fabricant estime qu'un iPhone 8 est entièrement rechargeable à six reprises, un iPad Mini deux fois et demi et un Samsung Galaxy S8 quatre fois.

Elle est donc logiquement compatible avec tous les produits iOS, Android, Mac OS et bien plus encore. Tout se fera par le biais d'un port USB Type C bidirectionnel utilisable en tant qu'entrée et sortie rapide.