Black Friday Fnac : Smart TV 55” LG 4K à prix choc ce samedi

L'OLED transforme littéralement l'utilisation d'une télévision

Un appareil haut de gamme à prix sacrifié

Pourquoi faire le choix d'un téléviseur OLED ? Pour obtenir tout simplement la meilleure image disponible sur un grand écran. Cette technologie d'affichage permet de n'allumer que les pixels utilisés à chaque image. Le constate est dès lors infini et les images prennent vie sous nos yeux, avec une profondeur et une netteté tout bonnement saisissantes.L'écran est évidement 4K et compatible avec toutes les normes HDR en vigueur comme le HDR 10, le HLG, Dolby Vision et l'Advanced HDR by Technicolor. Tous ces standards permettent d'améliorer le champ colorimétrique et d'obtenir un niveau de détails hallucinant sur tous vos contenus. Les films 4K sont bien sur privilégiés mais le jeu vidéo n'est pas en reste et vous promet des graphismes époustouflants.La partie son n'a pas été négligée par LG avec le support du Dolby Atmos. Les haut-parleurs peuvent reproduire assez fidèlement les différents effets sonores sur les côtes mais également en hauteur pour un son enveloppant au plus proche de l'expérience vécue dans une salle de cinéma. L'immersion est totale !Pour finir, le LG OLED55B8S est entièrement connecté et tourne sous le système WebOS. Il intègre par défaut de nombreuses applications, dont les principaux services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et bien d'autres encore. Tous vos abonnements, toutes vos offres de contenu sont au même endroit !Cet écran de haute technologie est disponible dès à présent chez Cdiscount pour une somme de seulement 1 199€. Les abonnés à la carte Fnac récupéreront également 200€ après l'achat à dépenser sur le site !