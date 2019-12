TOP des promotions Black Friday Amazon à saisir ce dimanche !

Les 10 meilleures offres Amazon à saisir d'urgence ce dimanche

Les TOP promotions Amazon à saisir d'urgence

Les TOP promotions Apple

Les TOP promotions sur les Smartphones

Les TOP promotions sur PC portables

Les TOP promotions sur les Casques et écouteurss

Les TOP promotions sur les SSD

Les TOP promotions sur les Périphériques PC / Gaming

Les TOP promotions sur les Aspirateurs robots

Le Black Friday 2019 joue les prolongations avec le Cyber Monday

Amazon toujours premier sur le Black Friday

Après le Black Friday, voici le Cyber Monday week-end !

Rappelons d'abord que le site de vente en ligne américain a pour habitude de faciliter la vie de ses clients avec la livraison gratuite à domicile et le paiement en plusieurs fois sur les appareils high-tech les plus onéreux. Libre à vous de choisir la méthode de règlement qui vous convient. Surtout, pensez à bien consulter la page descriptive de chaque article pour tout savoir au sujet de ces modalités et notamment s'il s'agit d'une vente opérée par Amazon ou pas un de ses partenaires.Il est grand temps de vous donner la liste précise des 10 produits que nous avons sélectionnés avec soin pour vous simplifier la recherche parmi les milliers de références disponibles sur l'enseigne en ligne.Le célèbre "Vendredi Noir" (en français) est encore loin d'avoir dit son dernier mot. En effet, les réductions continueront de vagabonder sur un grand nombre de sites jusqu'au lundi 2 décembre 2019. Ce jour marquera aussi le lancement du Cyber Monday, ce qui entraînera la prolongation de toutes les offres et l'arrivée de nouvelles promotions. Au fil de cette longue semaine, vous avez pu découvrir des dizaines de bonnes affaires et Amazon a volé la vedette à ses concurrents. Le site américain a mis en ligne des rabais importants sur plusieurs catégories comme les jeux vidéo, les smartphones, les téléviseurs, les casques audio, les ordinateurs, les jouets et bien plus encore.N'hésitez pas à vous rendre dans notre section consacrée au Black Friday pour profiter de ces bons plans. Il est également important de préciser que nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de cette grande fête des promos. Ainsi, vous devez immédiatement foncer sur vos deals préférés pour passer commande. Vous pourrez même en profiter pour réaliser vos achats de Noël avec un peu d'avance. Un bon moyen d'éviter le rush insupportable des fêtes de fin d'année dans les grandes surfaces. Rien de mieux que de rester chez-soi au calme devant son PC pour faire ses courses. De plus, le choix sera sans doute bien plus important en ligne.Au rayon des produits touchés par ces rabais, nous allons faire une petite halte sur la partie réservée aux jeux vidéo. En effet, Amazon propose des réductions sur les gammes PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Les meilleurs jeux sortis à ce jour pour chacune de ces machines n'échappent pas au Black Friday non plus. Si vous êtes à la recherche d'une première console, des packs très complets sont aussi à votre disposition.Tous les budgets sont dans le viseur du site américain. Des modèles d'entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme font partie des dernières promos mises en ligne par Amazon. Personne n'est mis de côté.La firme américaine propose de multiples avantages sur son site. Nous pensons dans un premier temps à son service Amazon Prime. Ce dernier vous donne accès à des bonus intéressants comme l'accès illimité à Prime Video et Amazon Music. Bien entendu, la grande promesse de la multinationale dirigée par Jeff Bezos se situe du côté de la livraison en un jour ouvré. Une bonne façon de recevoir vos articles avant Noël...Sur ce dernier point, il faut tout de même mentionner le fait que les délais de livraison seront sans doute plus importants sur cette période du Black Friday. En effet, face à l'affluence des commandes, Amazon prévient que des retards plus ou moins importants sont à prévoir. C'est assez logique et si jamais vous êtes touché par le report de la livraison, n'hésitez pas à questionner directement la société qui se charge de vous livrer. Vous trouverez le contact de chaque livreur à cette adresse . Avoir un peu de patience est le seul effort que ces prix cassés vous demanderont.Comme nous l'avons déjà précisé plus haut dans cet article, nous allons quitter un événement généreux en promotions pour un autre. Du 30 novembre au 1er décembre, des remises directes sur des centaines de produits high-tech peuvent être obtenues. Des réductions pouvant aller jusqu'à -55% sont disponibles sur Amazon durant tout le week-end. Ces ventes flash concernent tous les appareils informatiques, les jeux vidéo ainsi que leurs accessoires, les jouets, les TV, les téléphones portables, les appareils photos et bien plus encore. Vous trouverez des prix passant sous la barre des 20€ sans la moindre difficulté.Le véritable Cyber Monday est prévu pour le lundi 2 décembre 2019. C'est donc à cette date que la grande semaine du Black Friday s'achèvera. Bien entendu, des ristournes sont à prévoir toute l'année mais vous ne trouverez pas des réductions aussi importantes jusqu'aux soldes.Nous clôturons cette sélection extrêmement variée sur ces belles paroles. Restez bien sur Clubic pour vivre les derniers instants de cette période du Black Friday 2019. Si vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, ne désespérez pas car des bonnes affaires sont publiées constamment sur le site. Il y aura forcément de quoi vous faire plaisir !