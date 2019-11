Black Friday Amazon : Casque Bose Headphones 700 à 315€ au lieu de 399€

Un casque mythique ré-imaginé

Un son d'exception pour votre toute votre musique

Le Bose Headphones 700 est le tout dernier casque audio proposé par la marque américaine. Plus qu'un successeur du QC35, c'est une réinvention totale du concept de casque à réduction de bruit active que propose la marque, qui commence par un nouveau design. Bose a revu la forme de son casque pour plus de légèreté et par conséquent plus de confort après plusieurs heures d'utilisation.Le gros point fort de cet appareil est évidemment sa réduction de bruit active. L'accessoire est équipé de très nombreux micros qui enregistrent le bruit ambiant comme la circulation. Le casque créé ensuite un anti-bruit afin d'annuler le brouhaha environnant et vous permettre d'écouter votre musique sans être importuné par les bruits extérieurs.Le son Bose a été souvent imité mais jamais égalé. Cette signature est le fruit d'un travail complexe, qui délivre un son dynamique, riche, puissant sans dénaturer les morceaux. A la fois utilisable pour écouter de la musique urbaine, riche en basses, comme du classique, tous les genres musicaux se retrouvent sublimés par ce casque d'exception.Le Headphones 700 est également un modèle de technologie et n'oublie pas d'intégrer les différents assistants vocaux disponibles sur votre smartphone. Alexa, Google Assistant ou Siri, vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou encore poser une question sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Pratique non ?Le Bose Headphones 700 est un concentré de technologie au service de votre musique. Et il est déjà en baisse à l'occasion du Black Friday, à un prix de seulement 315€. N'attendez pas trop longtemps pour en profiter !