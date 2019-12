Forfait mobile : fin de l'offre RED Black Forfait 100 Go à 12€/mois ce soir à minuit !

Le forfait ultime toujours disponible

Un forfait qui vous accompagne partout

Commençons notre tour d'horizon par quelques modalités importantes à savoir. Tout d'abord, sachez que cette offre terminera sa course le 2 décembre à minuit. Vous avez encore quelques heures pour en bénéficier avant sa disparition totale.Il s'agit d'un forfait sans engagement que vous aurez la possibilité de résilier à tout moment. Autre bonne nouvelle, le prix de 12€/mois est garanti à vie ! Ainsi, il ne doublera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez d'autres opérateurs. Pour en bénéficier, il est bien évidemment nécessaire d'être un nouveau client chez RED.Avec le Black Forfait concocté par SFR, vous aurez 100 Go d'internet en 4G à votre disposition tous les mois. Avec une telle enveloppe, vous pourrez surfer sur le web, télécharger des applications ou encore regarder des vidéos sur YouTube et Netflix sans restriction ou presque. Les appels et SMS / MMS sont illimités en France métropolitaine. Vous aurez donc la possibilité d'échanger avec un contact toute la journée sans aucune limitation. Ce forfait vous laisse entièrement libre dans votre usage et il faut bien reconnaître que c'est sa véritable force.Bien entendu, cet abonnement peut aussi être utilisé lors de vos déplacements à l'étranger. En effet, les appels comme les SMS / MMS resteront illimités dans chaque pays de l'Union Européenne. RED by SFR mettra aussi à votre disposition 8 Go d'internet supplémentaires au sein de l'UE et des DOM. Vous pourrez donner de vos nouvelles et envoyer des photos à vos proches lors de votre prochain voyage. Enfin, sachez aussi que des options peuvent être ajoutées au moment de la souscription. L'opérateur propose par exemple le double appel, le SFR Répondeur + ou encore les appels vers toute l'Europe en illimité. À vous de choisir.RED by SFR frappe encore une fois un grand coup durant ce Black Friday. Vous avez sous vos yeux le meilleur forfait du moment avec un rapport qualité / prix exceptionnel. Une occasion à ne pas rater !