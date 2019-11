Au lendemain du Black Friday, les offres Amazon et Cdiscount encore disponibles ce midi

Black Friday : Amazon et Cdiscount jouent les prolongation

Mise à jour des bons plans Black Friday : samedi 30 novembre à 12h02

Black Friday : quand les promotions jouent les prolongations

Cyber Monday : à quoi s'attendre côté promotions ?

Black Friday, comment retourner un achat un peu précipité ?

Même si le Black Friday a fermé ses portes il y a quelques heures, certains irréductibles e-commerçants continuent d'afficher des promotions sur de nombreux produits high-tech. Pour les retardataires, il n'est pas trop tard pour faire de bonnes affaires !Le Black Friday 2019 s'est terminé hier soir à 00h00 après une journée complètement folle et des offres par milliers sur les plus grandes marques comme Apple, Samsung, Dyson, Bose, Xiaomi ou encore Huawei. Les promotions et ventes flash se sont enchaînées durant toute la journée avec de très bonnes affaires. Une nouvelle fois cette journée placée sous le signe des promotions a battu tous les records de ventes.Mais pour certains, il n'est pas toujours aisé de prendre du temps durant cet événement pour scanner les bons plans et faire chauffer la carte bleue. Manque de temps et indisponibilité sont autant de raisons qui empêchent parfois de faire la chasse aux bons plans. Pour ceux qui n'auraient pas profité des promotions du Black Friday pas de panique ! Amazon et Cdiscount, encore eux, ont décidé de jouer les prolongations durant le week-end. Il reste donc un grand nombre de promotions disponibles. Si les tarifs sont parfois légèrement moins avantageux, certains produits sont encore au même prix ! Il est donc encore temps de scruter les offres pour compléter vos achats de Noël.Sachez également que dès lundi, le Cyber Monday débarque sur le Web avec un déluge de bons plans sur l'informatique et le high-tech en général. Soyez au rendez-vous !Si la fièvre du Black Friday est bien retombée, les bons plans ne vont pas disparaîtrent pour autant. Le Cyber Monday débarque dès lundi et il devrait comme chaque année nous apporter son lot de très bonnes affaires. Cette fois-ci, seul l'univers du high-tech est concerné. Avis aux amateurs de bons plans sur l'informatique, les appareils photos, les objets connectés, c'est le moment de préparer les cadeaux de Noël !Dans la panique vous avez cliqué trop vite sur "Commander", ou bien vous venez de trouver le même produit que vous avez acheté il y a quelques minutes, 10€ moins cher ? Pas de panique ! Black Friday ou non, vous avez droit dans toutes transactions commerciales à un délai de rétractation.Chez Amazon par exemple, vous avez 30 jours suivant la date de livraison pour retourner un article neuf, expédié par Amazon dans son emballage d'origine pour bénéficier d'un remboursement complet. Notez que pendant la période de Noël, les articles expédiés par Amazon.fr entre le 1er novembre et le 31 décembre peuvent être retournés jusqu'au 31 janvier 2020.Chaque e-commerçant applique sa propre politique de retour. Pensez donc à bien vérifier les conditions de retour pour ne pas avoir de mauvaises surprises, notamment lorsqu'il s'agit d'un vendeur-tiers.