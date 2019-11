Black Friday Amazon : Apple Watch Series 5 44mm à 445€ au lieu de 479€

Apple Watch : la meilleure montre connectée du marché

Comptez sur Apple pour surveiller votre forme chaque jour

L'Apple Watch, vous connaissez probablement déjà le concept. La Séries 5 vient améliorer les nombreux avantages apportés par la montre connectée d'Apple, à commencer par son écran, ici de 44 mm. Toujours aussi large, il permet d'afficher de nombreuses informations grâce à ses cadrans très complets.L'Apple Watch Series 5 possède désormais un mode Always-On, qui permet à la montre d'afficher l'heure en permanence. Pour éviter de trop tirer sur la batterie, Apple a crée de nouveaux affichages qui s'assombrissent une fois le poignet baissé. Le tout est très esthétique et la montre conserve sa journée d'autonomie sans problème.Deuxième nouveauté, la boussole. Cela ne paraît pas grand-chose mais désormais, lorsque vous utilisez l'Apple Watch pour vous repérer lorsque vous êtes à pied, la montre vous donne la direction dans laquelle vous dirigez. Et cela change tout, notamment en agglomération. Vous pouvez savoir précisément quelle rue emprunter sans sortir votre smartphone.Dernier point amélioré et non des moindres, watchOS. Le système d'exploitation a été agrémenté de nombreuses fonctionnalités comme le suivi des cycles menstruels ou une analyse en continu du bruit ambiant. Dès que la montre détecte un souci, elle vous prévient pour vous éviter une surdité. Évidemment le capteur cardiaque et l'électrocardiogramme sont toujours de la partie pour surveiller votre coeur et vous alerter en cas d'arythmie.L'Apple Watch Series 5 vous est proposée pour ce Black Friday 2019 par Amazon à un prix de 445€. C'est le moment de prendre soin de votre corps, et de vous faire plaisir avec ce compagnon incontournable !