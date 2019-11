Black Friday Cdiscount : Xbox One X 1To Star Wars Jedi : Fallen Order à moins de 330€

Défiez l'Empire avec le dernier jeu Star Wars

« Fais-le. Ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. »

Star Wars : Jedi Fallen Order aura été particulièrement attendu ! Le titre, premier jeu solo développé par Respawn et édité par Electronic Arts, est la première campagne solo depuis bien longtemps se situant dans l'univers créé par George Lucas.L'on suit, dans une aventure à mi-chemin entre Uncharted et Dark Souls, les tribulations de Cal Kestis, jeune Jedi rescapé de la Purge menée par l'Empire, et cherchant à survivre alors que de terribles inquisiteurs souhaitent détruire les derniers Jedi encore en vie. Une aventure palpitante qui vous fera visiter de nombreuses nouvelles planètes et qui demandera un certain apprentissage pour maîtriser le système de combat très complet.Pour jouer à ce titre haut en couleur dans les meilleures conditions, vous pouvez vous procurer grâce au Black Friday un pack incluant le titre et la Xbox One X. C'est la console la plus puissante de Microsoft et du marché du jeu vidéo en général. Elle vous permet d'afficher vos jeux en 4K HDR et de bénéficier d'une puissance monstrueuse pour des graphismes toujours plus soignés sans rogner sur la fréquence d'affichage.Et pour aller plus loin que Star Wars, Microsoft vous propose un mois d'abonnement offert au Xbox Live pour jouer avec vos amis et un mois d'abonnement au Xbox Game Pass, le Netflix du jeu vidéo signé Microsoft avec plus de 200 titres disponibles dont les dernières exclusivités Xbox. Probablement la meilleure offre possible pour jouer des heures à moindre prix.Le pack Xbox One X : Star Wars : Jedi Faller Order est disponible aujourd'hui sur Cdiscount à seulement 329,99€. Ne tardez pas trop pour devenir le Jedi que vous avez toujours voulu être.