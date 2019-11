Black Friday 2019 Fnac : Tablette Samsung Galaxy Tab A 10.1 + SDXC 32 Go à 199,99€ au lieu de 239,99€

Tablette Samsung Galaxy Tab A 10.1 + SDXC 32 Go : deux produits qui se complètent

Tablette Samsung Galaxy Tab A 10.1 : une excellente autonomie

C'est la Fnac qui nous propose ce pack exclusif au contenu très généreux. Tout d'abord, sachez que la livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. Si vous êtes adhérent à Fnac+, vous recevrez votre commande sous un tout petit jour ouvré. Un essai gratuit est activable à chaque instant. Notez bien que cette promotion dure uniquement jusqu'au 2 décembre 2019 à 23h59 (dans la limite des stocks disponibles). Une fois l'achat effectué, l'enseigne française vous fera profiter gratuitement d'un abonnement à la plateforme de streaming Deezer pendant 4 mois (puis 9,99€/mois). Enfin, finissons notre tour des modalités en annonçant que la garantie est valable pendant 2 ans.Évoquons la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A équipée d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Cette dalle offre des couleurs et une qualité d'affichage convaincantes. Du côté des performances, nous retrouvons un processeur Exynos 7904 1.8 GHz, 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Même si la puissance n'est pas folle, cette tablette sera idéale pour naviguer sur des applications comme Netflix, Facebook ou encore YouTube avec une fluidité optimale. Les jeux qui ne sont pas nécessairement exigeants en termes de ressources tourneront aussi à la perfection.Si la partie photo est assez anecdotique sur une tablette, mentionnons tout de même la présence d'un capteur 8 mégapixels à l'arrière de la tablette et un de 5 mégapixels à l'avant. La grosse qualité de ce modèle se trouve au niveau de sa batterie 6150 mAh. En effet, la Samsung Galaxy Tab A pourra tenir pendant plus de 2 jours si vous l'utilisez au quotidien. Comptez environ 4 heures pour la recharger intégralement. Enfin, une carte microSDXC d'une capacité de 32 Go est offerte dans ce pack. Vous aurez donc plus de place pour stocker vos données personnelles.Si vous cherchiez une tablette abordable et bénéficiant de capacités convaincantes, vous venez de la trouver. La Fnac a concocté un pack absolument parfait pour ce Black Friday 2019. Vous auriez tort de vous en priver.