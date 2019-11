Black Friday Cdiscount : Apple AirPods 2 à 129,99€ au lieu de 179,99€

Les AirPods 2 à prix cassé

Une autonomie impressionnante

Les sublimes AirPods 2 de la marque à la pomme sont donc proposés à un prix ultra intéressant sur Cdiscount en l'honneur du Black Friday, puisqu'ils sont passés sous la barre des 130 €. Ce sont donc 50 € que vous économiserez en achetant aujourd'hui ces écouteurs bluetooth. Les AirPods 2 sont des accessoires high-tech mais aussi très faciles à configurer. Vous pourrez donc les utiliser à peine votre colis arrivé.La livraison prendra une petite semaine si vous les faites livrer à domicile et une dizaine de jours si vous demandez à les recevoir en point retrait. Le paiement en 4 fois reste possible pendant toute la durée du Black Friday. Si vous êtes membre de Cdiscount à volonté, vous aurez le plaisir de recevoir votre commande plus rapidement et sans payer de frais de livraison.Les écouteurs Apple AirPods 2 sont un concentré de technologie. Ils fonctionnent en effet de manière intelligente, en se mettant sur pause lorsque vous les retirez. Lorsque vous les replacez dans vos oreilles, ils reprennent alors la chanson exactement là ou vous l'avez laissée. Le son qu'ils restituent est clair et riche, tandis que la connexion bluetooth est tout simplement parfaite.Grâce au boitier de recharge, vous pouvez partir pendant 24 heures sans risquer de tomber en panne de musique ! À chaque fois que les AirPods 2 reprennent des forces, ils repartent de nouveau pour 5 heures de musique ou 3 heures de communication. Si vous êtes pressés d'écouter à nouveau votre musique préférée, mettez-les à charger seulement 15 minutes et vous récupérerez 3 heures d'autonomie.Les écouteurs Apple peuvent être connectés en un seul geste à votre smartwatch et changer de source en toute fluidité. Leur design est d'une élégance rare et le coloris blanc est toujours aussi chic et moderne.Si vous craquez pour les AirPods 2 profitez vite de cette réduction éphémère du Black Friday pour vous les procurer.