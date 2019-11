Black Friday Amazon : Casque Beats Solo3 collection POP à 149€ au lieu de 299€

Quand audio rime avec promo

Entre confort et durabilité

C'est le géant américain Amazon qui a mis en ligne cette bonne affaire. La livraison sera assurée gratuitement à votre domicile si vous résidez en France métropolitaine. N'oubliez pas d'activer vos 30 jours d'essai à Amazon Prime pour recevoir la commande le plus rapidement possible. Vous raflerez aussi quelques avantages au passage comme l'accès aux services Amazon Music et Prime Video. Pour en revenir au casque, le site propose aussi l'assurance AppleCare+ de 2 ans à 29€ et une seconde assurance Amazon Protect pour les dommages accidentels à 24,49€ pour 2 ans également.Le casque audio Beats Solo 3 se connectera directement à vos appareils Apple, comme l'iPhone par exemple, en passant par le Bluetooth Classe 1. Ainsi, la stabilité de la connexion sera optimale entre les deux produits. Vous bénéficierez bien évidemment d'une qualité sonore irréprochable avec un son à la fois clair et profitant d'une balance haut de gamme. La configuration sera très facile à réaliser grâce à la puce W1 embarquée. Pour utiliser ses capacités, vous devrez impérativement être propriétaire d'un compte iCloud et d'un appareil doté des systèmes d'exploitation masOS Sierra, iOS 10 ou watchOS 3 (ou versions supérieures).Sachez aussi que ce casque fabriqué par la marque Beats (appartenant elle-même à Apple) possède des oreillettes supra-auriculaires rembourrées qui atténuent totalement la sensation de gène qu'il est possible de ressentir après quelques heures d'écoute. Vous pouvez même les régler selon vos préférences pour un maximum de confort. Autre bon point, la batterie extrêmement performante équipée à ce casque. Toujours grâce à la fameuse puce W1, vous pouvez compter sur une autonomie de 40 heures. De plus, la fonctionnalité Fast Fuel vous permet de récupérer 3 heures d'écoute après seulement 5 minutes de charge. Un excellent ratio donc !Ce casque audio Beats Solo 3 est un modèle très performant et arborant un design réussi. C'est un vrai bijou de technologie que vous aurez sur votre tête. Fort heureusement, cela ne vous coûtera pas trop cher grâce au Black Friday.