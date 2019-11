Black Friday : 90% de réduction sur l'hébergement Hostingler toujours disponible !

Votre hébergement web Hostinger à prix cassé pour le Black Friday

Hostinger, l'hébergement web efficace et accessible

L'hébergeur Hostinger ne fait pas dans la dentelle quand il réalise des promos. A l'occasion du Black Friday , il massacre carrément ses prix, en particulier sur l'offre d'hébergement à l'unité. Résultat : une baisse de tarif de 90%, rien que ça !L'abonnement basique, facturé 7.99€/mois passe ainsi à... 0.80€/mois seulement. Pour cette somme dérisoire, vous aurez tous les outils pour bien démarrer votre site web compatible WordPress. La formule comporte aussi l'accès à un compte d'email et 100 Go de bande passante. C'est plus qu'il n'en faut pour lancer un premier site internet personnel.Si vous en voulez plus, sachez que les formules d'hébergement Premium et Business voient aussi leurs prix baisser respectivement à 2.15€/mois et 3.45€/mois au lieu de 11.95€ et 15.95€. Vous devriez donc trouver sans aucun problème votre bonheur quel que soit votre projet de site web !Hostinger est un hébergeur de site web. Son but est de fournir une base viable pour tous vos projets de création, qu'ils soient personnels ou professionnels. Blog, boutique en ligne, site d'actualités : Hostinger a ce qu'il faut pour vous.L'hébergeur propose ainsi des hébergements mutualisés pour les sites de petite et moyenne taille ainsi que de l'hébergement cloud pour les plus gros projets. Ses solutions sont aussi optimisées pour WordPress, le CMS le plus utilisé sur le web. Des options de serveurs virtuels ainsi que de l'hébergement mail sont aussi proposées.Hostinger est donc un fournisseur très complet, capable de s'adapter à tous les projets de création web. Il serait dommage de passer à côté de ses offres spéciales Black Friday tant elles sont attractives !