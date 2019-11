Black Friday : l'abonnement ExpressVPN 1an + 3 mois offerts à prix cassés !

ExpressVPN casse ses prix pour le Black Friday

Un VPN pour les protéger tous

Chez Clubic, on aime bien la sécurité. On aime aussi les bonnes affaires. Alors quand on peut avoir les deux, autant dire qu'on est à la fête. Ça tombe bien, le fournisseur de VPN ExpressVPN nous propose tout ça pour le Black Friday avec une offre imparable.Non seulement le prix de l'abonnement 1 an est abaissé à l'occasion du Black Friday et du Cyber Monday, mais en plus vous pourrez bénéficier de trois mois offerts. Ce qui nous amène donc à 15 mois de protection pour la modique somme de 6.67$/mois, soit environ 6.06€.La facturation se fait en un seul prélèvement de 99.995$ - soit 90.80€ - pour cette période. Cela revient à profiter d'une réduction de 49% par rapport au prix de base du VPN. Pas mal !ExpressVPN est comme son nom l'indique un fournisseur de VPN. Il permet grâce à ses applications compatibles smartphones et ordinateurs de sécuriser vos connexions vers le Net. Pour ça, vos données sont encapsulées dans un tunnel chiffré avec le protocole AES-256 bits, le plus performant actuellement.Mais ce n'est pas tout. Avec ses serveurs répartis dans 94 pays, ExpressVPN vous permet de contourner le géo-blocage des sites normalement interdits aux adresses IP françaises. Vous pouvez ainsi accéder à Netflix US, CNN et autres sites étrangers comme si vous résidiez dans leur pays de diffusion. Tout ça avec une bande passante illimitée taillée pour le streaming et le P2P.Notez également que ce VPN figure en très bonne place dans notre comparatif des meilleurs VPN sur le marché !Si toutefois vous aviez encore des hésitations, sachez qu'ExpressVPN offre une garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours. Vous pouvez donc tester le service avant de prendre votre décision finale. Ne tardez pas trop malgré tout, l'offre spéciale Black Friday ne durera pas longtemps !