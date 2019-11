Black Friday Amazon : Xbox One S + Casque + Manette + FIFA 19 + Gears of War 4 à 210€ au lieu de 499€

Une promo explosive pour la Xbox One S lors du Black Friday

De gros bonus en guise de cadeaux

Amazon ne fait pas les choses à moitié lorsqu'il s'agit de détruire les prix sur des produits high-tech. Comme d'habitude, la livraison gratuite est d'actualité tout comme le règlement de la commande en quatre fois. Avec cette méthode de paiement, comptez 52,50€ par échéance, le tout sans frais supplémentaires. Pensez aussi à activer votre essai gratuit de 30 jours (puis 49€/an) à Amazon Prime. Vous recevrez vos articles plus rapidement et vous pourrez profiter d'un accès à d'autres services comme Prime Video et Amazon Music. L'assurance panne Amazon Protect de 2 ans est également proposée à 35,99€.Via ce pack, vous aurez droit à une console Xbox One S équipée d'un disque dur 1 To et accompagnée d'une manette officielle. Il s'agit du modèle doté d'un lecteur Blu-ray 4K pour lire des films en ultra-HD. Vous trouverez aussi une copie physique du jeu de course Forza Horizon 4. À vous le pilotages de bolides en Grande-Bretagne dans un monde totalement ouvert. Le titre développé par Playgrounds Games vous occupera pendant de longues heures avec ses centaines de missions à accomplir. Cette exclusivité Xbox plaira aux amateurs de sensations fortes.Amazon a concocté ce pack exclusif en y ajoutant beaucoup d'éléments. Ainsi, une seconde manette est incluse avec un casque audio Turtle Beach Recon x50. Vous pourrez l'utiliser pour discuter avec vos amis connectés en ligne. Une copie physique de FIFA 19 s'est aussi invitée à la fête en compagnie d'un code de téléchargement pour Gears of War 4. Le pack fondateur d'Apex Legends est également offert. Enfin, un mois d'abonnement au Xbox Game Pass et 14 jours de Xbox Live Gold sont à l'ordre du jour. Voilà pour le menu extrêmement copieux de cette offre.Le pack Xbox One S que vous avez sous les yeux est tout simplement incroyable. Le rapport qualité / prix est renversant tant le tarif demandé est dérisoire. Voilà un cadeau de Noël qui fera plaisir sans vous ruiner.