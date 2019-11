Black Friday AliExpress : Xiaomi Mi 9T 128 Go à 276€

Le Mi 9T voit son prix chuter durant le Black Friday

Un smartphone plein de ressources

Place au site AliExpress pour cette nouvelle bonne affaire valable jusqu'au 4 décembre 8h59. En ce moment, vous pouvez obtenir des remises supplémentaires grâce à une série de codes à utiliser au moment de valider une commande. Pour bénéficier de 30€ offerts à partir de 199€ d'achat, pensez à taper : VENDREDI30. La livraison est gratuite pour la France mais puisque l'expédition se fait depuis la Chine, comptez tout de même trois semaines avant de recevoir le smartphone. Une garantie d'un an est fournie par le groupe Allianz. Passons maintenant aux caractéristiques du mobile de la marque chinoise.Le Xiaomi Mi 9T est un très bon smartphone sorti en juin dernier. Il possède donc un écran AMOLED 6,39 pouces (19,,5:9) doté d'une définition de 2340 x 1080 pixels. L'affichage est vraiment agréable sur cette dalle spacieuse et parfaitement calibrée. Les performances ont de quoi surprendre étant donné le tarif de ce modèle. En effet, le Mi 9T est équipé d'un processeur Snapdragon 730 mais aussi de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Notez bien que l'espace de stockage n'est pas extensible via une carte microSD. Le smartphone est constamment fluide sur son interface et lorsque vous lancez des applications. En jeu, la qualité est aussi au rendez-vous sur des titres 3D comme Fortnite et PUBG Mobile.Il est également bon de constater que le Xiaomi Mi 9T poursuit ses efforts jusqu'à ses photos. À l'arrière, une triple caméra vous permettra de capturer des clichés et des vidéos magnifiques. Le capteur principal atteint 48 mégapixels, le grand-angle est à 13 mégapixels et le téléobjectif à 8 mégapixels. À l'avant, nous retrouvons une caméra pop-up de 20 mégapixels pour les selfies. Le capteur d'empreintes digitales a été placé sous l'écran. Ce dernier sait se montrer réactif lorsqu'il est sollicité. Enfin, terminons avec l'autonomie assurée par la batterie 4000 mAh compatible avec la recharge rapide 18 W. Le Xiaomi Mi 9T peut tenir plus d'une journée complète.Vous l'avez compris, le Xiaomi Mi 9T a tout pour lui, en plus d'un prix très avantageux. Il convient à tous les utilisateurs, alors vous pouvez succomber sans attendre. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le mobile, n'hésitez pas à consulter notre test détaillé