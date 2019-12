Black Friday : profitez de 90% de réduction sur la formation Adobe Première CC

Apprenez à monter vos films comme à Hollywood

Une formation complète, accessible et à petit prix

Udemy est l'organisme numéro 1 spécialisé dans la formation en ligne. Le site vous propose un nombre extraordinaire de formations tous azimuts sur de nombreux sujets afin d'apprendre de nouvelles compétences ou d'approfondir vos connaissances pour obtenir de nouvelles responsabilités pour votre entreprise.Le montage vidéo est un domaine passionnant mais qui peut vite s'avérer complexe pour tout à chacun. Les logiciels professionnels, comme Adobe Première sont extrêmement complets, bourrés d'options pour éditer son film au plus près de ses envies et quelques cours ne sont pas de trop pour maitriser toutes les astuces offertes par ces applications.C'est ce que vous propose Udemy avec sa formation dédiée à Adobe Première CC. Le formateur, Jean-Philippe Parein, vous propose près de 8H de cours en vidéo pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de revenir sur les différents abordés durant le cours. Vous pouvez consulter les cours sur votre ordinateur mais aussi sur votre TV ou sur votre smartphone, où que vous vous trouviez.A la fin de la formation, un certificat vous sera délivré. Ce document pourra être présenté par exemple à un employeur si vous recherchez un emploi pour attester de vos nouvelles compétences. Les agences de communication ou les entreprises travaillant dans l'audio-visuel sont très demandeuses de ce type de profil, ne passez pas à côté d'une opportunité de recrutement.La formation Udemy Adobe Premiere CC est actuellement à un prix exceptionnel pour le Black Friday de seulement 9,99€. N'hésitez plus davantage !