Black Friday Amazon : Manette PS4 DualShock à 39,99€ au lieu de 59,99€

Manette PS4 DualShock avec bonus Fortnite : un bon plan qui fait très fort(nite) !

Toujours prêt pour une partie de Fortnite PS4!

Amazon a vraiment pris ses aises pour le Black Friday 2019. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne propose comme toujours la livraison gratuite pour toute expédition vers la France métropolitaine. N'oubliez pas que vous pouvez aussi souscrire ou activer l'essai de 30 jours à Amazon Prime. En plus de la livraison en un jour ouvré, vous aurez accès à de nombreux avantages comme Prime Video et Amazon Music. Vous savez déjà absolument tout concernant les modalités autour de cette promotion. Passons maintenant à son contenu.Nous retrouvons donc une manette Dualshock 4 V2 avec sa robe noire élégante. Cette dernière fonctionne sur toute la gamme PS4 (c'est-à-dire les versions Slim et Pro) mais aussi sur la plupart des ordinateurs en USB ou via le Bluetooth. En effet, cette manette ne se cantonne pas à un usage exclusivement réservé à la console. Le confort est vraiment optimal et les joysticks sont toujours aussi précis. Vous apprécierez aussi la présence de la petite barre lumineuse en dessous du pavé tactile. Elle réagira parfois en fonction de ce qui se passera durant votre partie. Bref, il s'agit tout simplement d'une des meilleures manettes du marché.Cependant, la Dualshock 4 n'est pas venue seule via cette offre du Black Friday 2019. En effet, le pack Neo Versa de Fortnite vous donnera accès à quelques petits bonus in-game. Ainsi, en utilisant le code présent dans la boîte de la manette, vous obtiendrez deux cosmétiques utilisables dans le battle royale signé Epic Games. Enfin, 2000 V-Bucks (soit la monnaie virtuelle du titre) seront également crédités sur votre compte. Si vous adorez Fortnite (ou que vous avez envie de découvrir le jeu), ces cadeaux vous plairont.Avec ce pack, vous avez la possibilité d'acheter une Dualshock 4 à moindre prix. En plus de fonctionner à merveille sur PS4 (c'est plutôt normal), cette manette est idéale pour vos parties sur PC. N'hésitez pas plus longtemps, c'est une promotion à ne pas louper !