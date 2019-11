Black Friday 2019 : l'offre folle chez RED 100 Go à 12€ par mois à vie !

Une offre énorme à tout petit prix

Le tout illimité partout en Europe, c'est possible !



Pourquoi payer cher votre forfait mobile ? C'est le crédo de l'opérateur mobile RED by SFR depuis plusieurs années déjà et pour le Black Friday la marque compte mettre le paquet pour vous faire plaisir sans vous ruiner.C'est le cas avec le Black Forfait, une offre limitée jusqu'à dimanche 1er décembre inclus. Que contient ce forfait si particulier ? Et bien tout simplement 100 Go de données mobiles. Avec une telle enveloppe, vous pouvez utiliser votre smartphone toute la journée sans jamais craindre le hors-forfait. A vous les films et les séries en streaming sur Netflix et bientôt Disney+ en illimité ou la musique toute la journée sur votre service de streaming favori.Ce Black Forfait vous permet également de bénéficier des appels, des SMS et des MMS en illimité en France métropolitaine. Ne craignez plus que votre conversation se coupe au bout de plusieurs heures, avec cette offre mobile, RED by SFR vous offre la possibilité d'appeler qui vous vous voulez jusqu'au bout de la nuit.Enfin, pour les voyageurs qui aiment quitter la France pour découvrir les charmes des plus belles villes d'Europe, RED by SFR vous accompagne avec 8 Go / mois à utiliser sur les réseaux partenaires de l'opérateur partout en Europe. Vous cherchez votre chemin ou un bon restaurant ? Votre smartphone vous accompagne partout où vous allez !Le Black Forfait est une offre exceptionnelle, proposée à seulement 12€/mois. A vie. Aucune augmentation de prix n'est à prévoir après la première année et cette offre est sans engagement. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous décider !