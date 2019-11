Black Friday 2019 : le caisson de basse Sonos sans fil à moins de 700€ chez Amazon

Un objet design qui fera fureur dans votre salon



Entièrement connecté avec tous vos produits Sonos



Le Sonos SUB est un accessoire tout simplement indispensable pour votre installation TV ou votre vidéo-projecteur. Il vous permet d'offrir un nouveau relief au son de vos films, de vos séries ou de vos programmes. Vous ne sentirez pas les basses, vous les ressentirez intimement grâce à une foule de technologie imaginée par le constructeur américain.L'objet en lui-même est conforme à ce que propose en règle général Sonos pour ses autres produits comme ses enceintes. Le SUB n'est pas un caisson de basses traditionnel, souvent moche qui se pose dans un coin de la pièce avec l'espoir qu'il ne se fasse pas trop remarquer. Le Sonos SUB lui est fait pour briller, avec un design très affirme en forme de cube arrondi et son ouverture au centre, le tout recouvert d'une coque en noir laqué. Une vraie proposition, à la fois futuriste et élégante.Sonos oblige, le Sonos SUB est un produit pensé pour le Wi-Fi. Il est compatible avec les barres de son produites par le constructeur et se raccorde très facilement aux autres équipements de la marque via l'application mobile. C'est tout simplement un jeu d'enfant pour paramétrer votre nouveau système home-cinema dans votre salon.Le Sonos SUB peut également se synchroniser avec les enceintes Sonos et vous offrir un son multiroom dans toute la maison. Le caisson de basses viendra jouer sa note dans cette partition et enrichira le son de votre musique et de vos artistes préférés.Découvrez dès à présent le Sonos SUB, le complément indispensable pour profiter de vos contenus à seulement 699€, 100€ de réduction par rapport à son prix initial. Il n'y a qu'au Black Friday que l'on voit ça !