Cyber Monday 2019 : le top des offres sur le Microsoft Store

Cyber Monday : les meilleures promos Microsoft !

La Surface Pro 7 à prix cassé chez Microsoft pour le Black Friday

La Surface Laptop 3 brille à son tour à l'occasion du Cyber Monday 2019

Le Cyber Monday vous aide à préparer Noël

Plusieurs avantages s'offrent à vous en commandant sur le store de Microsoft. Première chose, la livraison est gratuite sur tous les articles commercialisés sur le site. Mieux encore, la période de retour pour un produit qui ne vous a pas convaincu a été étendue. Ainsi, vous avez jusqu'au 31 janvier 2020 pour le renvoyer. La boutique de Microsoft met également des experts à votre disposition pour recevoir des conseils avisés.La multinationale dirigée par Satya Nadella propose des gammes de produits extrêmement variées. En effet, l'entreprise basée à Redmond couvre tout le domaine de la high-tech. Cela passe par les ordinateurs, les jeux vidéo et autres tablettes tactiles (appelées Surface). Tout ce beau monde est concerné par les rabais du Black Friday. Mieux encore, certains produits resteront à bas prix jusqu'au mois de janvier. Vous n'avez donc pas besoin de trop vous presser. Cependant, des ruptures de stocks peuvent venir gâcher la fête alors n'attendez pas trop.À présent, nous allons nous pencher plus spécifiquement sur deux promotions qui pourraient vous intéresser chez Microsoft.Cette tablette hybride dernière génération dispose d'un écran 12,3 pouces avec une définition de 2736 x 1824 pixels. Si son prix de départ est fixé à 699€, c'est parce qu'il s'agit d'un appareil extrêmement puissant. Les configurations débutent avec un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous pouvez monter jusqu'à un Intel Core i7, 16 Go de RAM et 1 To d'espace libre pour 2275€. Un abonnement à Office 365 peut également être ajouté contre 20€ supplémentaires.Avec un tel appareil, vous pourrez effectuer de la bureautique sans le moindre problème et même apprécier quelques jeux avec des graphismes très détaillés. Avec leur stylet et leur clavier, les Surface Pro 7 s'apparentent à de véritables ordinateurs ultra portables. En effet, leur poids plume de 776 grammes facilitera grandement le transport. Le degré de finition est tout simplement saisissant !En parlant de puissance, la Surface Laptop 3 est un ultra portable qui a de l'énergie à revendre. Si le prix de départ est fixé à 1129€, vous profiterez tout de même de -22% sur cette gamme. Une fois de plus, vous pouvez personnaliser la Surface en choisissant vous-même sa configuration. La taille de l'écran est disponible en 13,5 pouces ou 15 pouces. La version la moins onéreuse comprend un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Rien qu'avec cela, vous aurez déjà largement de quoi vous divertir et travailler. C'est un appareil tout bonnement indispensable pour les graphistes et les personnes qui réalisent du contenu numérique.Vous pouvez aussi sélectionner un abonnement annuel à Office 365 sur lequel vous économiserez 19,80€. C'est un plus qui donne accès à de vrais avantages dont les versions premium de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook. 1 To de stockage cloud sur OneDrive est également de la partie. Vous serez le roi de la bureautique avec ces logiciels.Le Black Friday est donc l'occasion parfaite pour célébrer les nouvelles technologies et vous emparer de produits high-tech très performants. C'est le domaine de prédilection de Microsoft qui met toute son expertise à l'épreuve pour fabriquer des appareils d'exception. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent à toute vitesse, vous avez déjà la possibilité de récupérer votre cadeau sur la boutique de la marque américaine.En ce qui concerne le Black Friday, il se poursuivra un peu partout sur le web et dans la plupart des magasins jusqu'au 2 décembre. Nous vous conseillons de revenir régulièrement sur Clubic pour découvrir les dernières offres mises en ligne par les sites spécialisés dans la vente en ligne.