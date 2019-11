Black Friday 2019 : les bons plans immanquables chez Canon !

Un leader de la photo qui se met en quatre pour vous faire plaisir

Une sélection d'appareils à la qualité professionnelle pour le plus large public

Canon est l'un des acteurs les plus réputés en matière de photographie. Le constructeur a plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le domaine. Appareil photo compact, modèle réflex mais également imprimantes, l'entreprise américaine touche à tout pour vous proposer une expérience sans précédent et des prises de vues à la fois nettes et au piqué extraordinaires.Pour le Black Friday 2019, Canon casse les prix et propose d'incroyables réductions sur plusieurs de ses appareils photos mais également sur certains de ses accessoires pour vous permettre de vous équiper à prix réduit avec le meilleur matériel possible pour vos prises de vue.On commence Canon EOS 4000D et son Objectif EF-S 18-55mm III. Ce modèle réflex très grand public permet à tous de bénéficier d'une qualité photo fortement améliorée sur la capture de paysages mais également pour la prise de portraits. C'est vos amis qui seront contents ! L'appareil bénéficie d'un capteur 18 millions de pixels et d'un haut niveau de profondeur et de détail. Les vidéos sont elles capturée en Full HD. Pour le partage de chaque image prise par ce réflex, l'appareil bénéficie d'une puce Wi-Fi et peut communiquer avec un smartphone avec l'application gratuite Camera Connect.Le deuxième produit de cette sélection est le Canon EOS 80D. Cet appareil photo possède un capteur de 24,2 millions de pixels et un autofocus CMOS Dual Pixel, pour vous permettre de shooter rapidement vos sujets et de ne rater aucun moment précieux. La vitesse de prise de vue est elle de 7 images / secondes. Il intègre une puce Wi-Fi mais également NFC et un écran orientable pour faciliter le cadrage et la prise de vue. L'appareil est fourni avec un objectif 18-55mm IS STM pour augmenter les possibilités créatives.Passons aux compacts à présent avec Canon PowerShot G7 X Mark II. Malgré sa taille et son poids plume, il n'en reste pas moins très performant en réussissant à allier les avantages de l'appareil photo reflex dans un format compact. Il intègre un capteur de type 1,0, un objectif Canon f/1,8-2,8 de précision et un processeur DIGIC 7 pour la réalisation rapide des fichiers. Il est également très à l'aise avec un minimum d'obscurité avec son Système Haute Sensibilité, qui se déclenche d'un simple toucher sur la bague de sélection.Canon vous fait également retrouver la magie du Polaroïd en ce Black Friday 2019 avec le Canon Zoemini S dans sa version rose dorée. L'appareil possède un capteur de 8 mégapixels et s'adresse à un public jeune, adepte de selfies ou de photos prises à la volée lors d'une soirée. En plus de réussir de très jolis clichés, l'appareil peut les envoyer à l'imprimante fournie dans ce pack exceptionnel. Les photos sortent littéralement de l'appareil, dans un format 5 x 7,6 cm, sur du papier autocollant. Canon vous propose de renouveler vos stickers en les personnalisant à l'extrême avec ce produit malin et très abordable.Dernier produit de cette sélection, l'imprimante Canon Zoemini, qui vous permet d'imprimer vos photos directement depuis votre appareil photo en déplacement. Son format très compact et léger lui permet de se glisser dans un sac et ce sans problème. La technologie sans encre ZINK permet de se passer de cartouches d'impression sans négliger la qualité des images produites. Cet appareil sera le compagnon idéal des jeunes pour partager à leurs amis leurs plus beaux souvenirs.Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi ces différents appareils conçus par Canon. N'oubliez pas que ces offre ne seront disponibles que durant le Black Friday, ne tardez pas trop avant d'acheter !