Black Friday 2019 Cdiscount : Grosse baisse de prix sur la console PS4 et jeux vidéo

Les bons plans PS4 du moment chez Cdiscount

Les packs PS4 et PS4 Pro avec des jeux

Les jeux à prix cassé

Deux modèles de PS4 en promo durant le Black Friday

Des rabais sur les exclusivités incroyables de la PS4 lors du Black Friday

Les meilleurs jeux de la PS4 reviennent sur le devant de la scène

Cdiscount : la référence ultime sur les bons plans PS4 pour le Black Friday

Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne a mobilisé toutes ses équipes pour vous faire vivre un Black Friday inoubliable. Les prix ont donc drastiquement chuté sur les produits high-tech et les jeux vidéo. Les articles qui composent cette sélection profitent tous de la livraison gratuite à domicile. De plus, le paiement en quatre fois est bien de la partie. Votre budget ne sera donc pas durement impacté par cette dépense de dernière minute. Enfin, les adhérents au service Cdiscount à volonté recevront leur colis sous un petit jour ouvré. Un essai gratuit est disponible puis la première année vous reviendra à seulement 29€. D'autres avantages comme la presse illimitée, des remises exclusives et le partage de l'abonnement avec vos proches sont pris en charge.Il est temps de vous faire découvrir notre longue liste de consoles et de jeux en promotion durant ce Black Friday chez Cdiscount.À l'instar de sa concurrente du côté de chez Microsoft, la PS4 se décline en deux versions. Dans un premier temps, nous avons la PS4 Slim, c'est-à-dire la machine de base. Elle peut faire tourner les jeux en Full HD et elle embarque aussi la fonctionnalité HDR (téléviseur compatible requis). Même s'il ne s'agit pas de la console de Sony la plus puissante, cette PS4 fait tourner tous les jeux du catalogue disponibles en magasin comme sur le PlayStation Store. Le vrai avantage de cet exemplaire vient du fait qu'il est plus fin et bien plus léger. Il pourra donc se glisser sur un meuble sans la moindre difficulté. Maintenant, passons au gros morceau !Dans cette sélection, vous avez pu constater la présence récurrente d'une certaine PS4 Pro. Cette dernière est une version plus performante dotée de la possibilité de faire tourner des jeux en 4K-HDR. Bien entendu, vous devez avoir la TV compatible avec cette définition pour en profiter. Ainsi, les exclusivités made in Sony et de nombreux titres créés par les éditeurs tiers pourront bénéficier d'un boost sur leurs graphismes et le framerate. Les environnements seront plus détaillés et l'action gagnera en fluidité. Il y a tout de même un petit revers de médaille pour ce gain. En effet, la PS4 Pro est bien plus volumineuse, lourde et chère que la Slim. C'est le prix à payer pour profiter de l'expérience de jeu la plus bluffante.Nous le répétons, tous les jeux fonctionnent sur les deux consoles. C'est la même chose pour le casque à réalité virtuelle PlayStation VR également présent au sein de la sélection. Il vient se brancher directement sur la PS4 avant de propulser le joueur dans des univers immersifs. Le PS VR (pour les intimes) est sans doute le casque le plus abordable du marché. C'est donc une bonne occasion de faire un pas vers la réalité virtuelle sans se ruiner.Depuis sa sortie en novembre 2013, la quatrième console de salon imaginée par Sony s'est forgée un catalogue varié avec des titres de grande qualité. C'est en interne que PlayStation a développé les plus grands succès de sa PS4. Bonne nouvelle car la sélection que vous venez de découvrir propose plusieurs jeux de cette prestigieuse catégorie.C'est le cas de Days Gone sorti cette année. Développé par Bend Studio, le soft se déroule dans l'Oregon et nous y contrôlons un biker nommé Deacon. Ce monde ouvert post-apocalyptique est plein de monstres qui tentent de massacrer les derniers survivants. Une expérience solo orientée vers l'action, l'exploration et l'horreur, le tout avec une histoire bien racontée. Au rayon des scénarios passionnants, nous avons aussi Detroit: Become Human. Réalisé par le studio français Quantic Dream, Detroit nous permet d'incarner trois androïdes qui se rebellent contre les humains. La société a réduit ces robots domestiques en esclavage et une véritable guerre débute entre les deux camps. Le jeu est doté d'une plastique éblouissante et de séquences avec une mise en scène à couper le souffle. Vous l'avez compris, il s'agit de deux jeux fabuleux en promotion actuellement.Vous avez sans doute remarqué la mention "PlayStation Hits" dans la liste disponible en haut de cet article. Derrière cette appellation se cache une gamme qui regroupe tout simplement les meilleurs jeux PS4 à bas prix. Des incontournables comme God of War, The Last of Us Remastered, Gran Turismo Sport et Uncharted: The Lost Legacy en font partie. Ils sont proposés sous la forme de packs vraiment abordables. N'oubliez pas que la qualité est à chaque fois au rendez-vous avec les jeux estampillés "PlayStation Hits". C'est une bonne façon de débuter sur PS4 en achetant d'excellentes productions sans payer le prix fort.Il existe aussi des packs avec un jeu et une manette ou une figurine. Des articles généralement réservés aux collectionneurs ou aux joueurs qui ont vraiment besoin de se procurer un accessoire (comme une Dualshock 4) bien particulier. À vous de choisir.Cdiscount met énormément de promotions à votre disposition à l'occasion du Black Friday 2019. Les jeux vidéo sont toujours plébiscités et c'est pourquoi nous avons autant de bons plans sous la main. Vous devez tout de même garder à l'esprit que ces réductions disparaîtront le 2 décembre prochain. De plus, les stocks risquent d'être épuisés assez rapidement donc nous vous encourageons à vite choisir.D'autres bonnes affaires pourraient aussi être mises en ligne dans les heures et jours qui viennent. Pour ne rien rater, nous vous invitons à rester à l'écoute sur Clubic.