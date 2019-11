Black Friday Cdiscount : Xiaomi Mi Note 10 + Mi Band 4 à 509,90€ via ODR

Un téléphone au sommet de la technologie

Cinq capteurs photo, aucune limite à votre créativité

Le smartphone conçu par le constructeur chinois Xiaomi a tout d'un haut de gamme. Il possède un écran AMOLED géant de 6,47 pouces, affichant des millions de couleurs et à la luminosité et aux contrastes spectaculaires. Le capteur d'empreintes se cache sous la dalle tactile, afin de gagner en surface d'affichage.A l'intérieur, le fabricant a fait le choix d'une puce Qualcomm Snapdragon 730G vous apportant assez de puissance pour à la fois consulter différentes pages web, communiquer avec vos amis mais également jouer aux jeux 3D les plus exigeants sans constater de latence ou de problèmes d'affichage.Passons à la photo, l'une des fonctionnalités du smartphone les plus attendues par les consommateurs. Xiaomi a fait le choix pour son Mi Note 10 d'intégrer 5 capteurs photo différents pour multiplier les possibilités créatives. Le Mi Note 10 possède un appareil photo 108 MP, avec une résolution photo unique allant jusqu'à 12032 x 9024, 12 fois la résolution 4K ! Les autres capteurs sont un ultra grand-angle, un module dédié au mode portrait et son flou d'arrière-plan ou encre un téléobjectif et un objectif macro.La caméra frontale n'est pas en reste avec une résolution de 32 mégapixels, qui vous permet d'immortaliser vos plus beaux selfies avec la meilleure qualité possible et vue sur un smartphone aujourd'hui. Xiaomi a également ajouté à son application appareil photo un mode Vlog et un mode Nuit pour réussir à coup sur ses différents clichés, même dans des conditions de faible luminosité.Ce téléphone haut de gamme n'a jamais paru aussi abordable avec Cdiscount. Le Xiaomi Mi Note 10 est actuellement disponible à 549,90€, mais grâce à une ODR vous pouvez être remboursé de 50€ et vous recevrez aussi un bracelet Mi Smart Band 4 ! Une offre exceptionnelle à ne pas manquer.