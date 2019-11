Black Friday Microsoft : 22% de réduction sur Surface Laptop 3 !

Un ordinateur portable décliné en cinq coloris

Une autonomie d'une journée pour vous accompagner dans votre travail

Il y a quelques semaines seulement, Microsoft dévoilait en grandes pompes le Surface Laptop 3. Faisant partie de la gamme Surface, plus connue pour ses tablettes tactiles, le Surface Laptop est un vrai ordinateur portable, traditionnel, avec un bel écran tactile de 13,5 pouces et un corps en aluminium, à la fois très léger et résistant aux chocs. L'appareil est proposé en cinq coloris sable, noir, bleu cobalt, platine et un dernier modèle platine cette fois en Alcantara.La fiche technique comprend un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go d'espace disque. Evidemment c'est Windows 10, Microsoft oblige, qui officie en tant que système d'exploitation et vous permet d'installer à peu près n'importe quel logiciel disponible pour la plate-forme et de travailler, jouer ou tout simplement vous divertir. Une machine vraiment polyvalente.L'autonomie est elle annoncée à 11,5 heures, et l'appareil bénéficie d'un mode de mise en veille prolongée afin d'avoir toujours suffisamment de batterie pour commencer la journée, même si vous avez oublié de le charger avant d'aller au lit.Enfin, en passant par le Microsoft Store, vous pouvez également économiser sur un abonnement à Office 365, la suite bureautique proposée par Microsoft. C'est jusqu'à 19,80€ de réduction sur un an d'abonnement qui vous attendent en ajoutant la suite en option à l'achat de votre ordinateur, pour un matériel taillé pour la productivité.Le Surface Laptop 3 est en promotion pour ce Black Friday à seulement 1 129€ au lieu de 1 449€ habituellement ! Une offre à ne pas manquer !