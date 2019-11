Black Friday Amazon : Disque dur portable WD My Passport Ultra 2To à 88,62€

Western Digital My Passport Ultra : un disque dur performant et élégant

Une périphérique de stockage offrant beaucoup de possibilités et un maximum de sécurité

Une fois de plus, c'est l'incontournable Amazon qui se charge de proposer cette bonne affaire pour le Black Friday. La livraison à domicile conserve sa gratuité et le paiement en quatre fois est toujours d'actualité. Si vous choisissez cette façon de payer, vous devrez régler 22,65€ par mensualité. Un simple formulaire devra être complété au moment de la validation de votre achat. La garantie constructeur dure 3 ans et une assurance contre les pannes est disponible à 9,99€ pour une année entière. Il est temps de passer à la description de cet appareil.Il s'agit du disque dur externe Western Digital équipé de 2 To d'espace de stockage. Attention car il est important de rappeler que cet exemplaire est avant tout compatible avec les Mac d'Apple. Pour l'utiliser sur PC, vous devrez le reformater. La vitesse de transfert maximale s'élève à 2,5 Mo/s via le port USB-C compatible en 3.0. Vous pourrez donc copier vos données rapidement. Le disque dur peut accueillir des jeux vidéo, des photos, des logiciels gourmands en ressources ou encore une multitude de vidéos. En ce qui concerne son design, il arbore une magnifique robe argentée qui change un peu des exemplaires noirs pas forcément inspirés esthétiquement parlant.Le disque dur signé Western Digital est facile à utiliser et renferme quelques fonctionnalités bien pratiques. Par exemple, le logiciel WD Discovery permet d'importer du contenu stocké sur vos réseaux sociaux ou sur le Cloud. Un bon moyen de préserver votre vie privée. Toujours avec ce même logiciel, vous pourrez gérer les paramètres du disque mais aussi configurer et effectuer un reformatage. Vos fichiers présents sur le disque dur seront également en sécurité grâce à la fonction WD Security. Un mot de passe peut être choisi et un chiffrement matériel AES 256 bits sera alors activé.Avec ce disque dur Western Digital 2 To, vos données privées n'auront rien à craindre. Il offre un maximum de sécurité à vos fichiers et sait se montrer performant lorsqu'il s'agit de tout transférer depuis et vers un Mac. Le Black Friday 2019 accouche une nouvelle fois d'une promotion très intéressante.