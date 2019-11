Black Friday 2019 : Surface Pro 7 i5 128 Go à 799€ au lieu de 1069€

Un ordinateur portable qui a tout d'une tablette...et inversement

De la puissance à ne plus savoir qu'en faire

La Surface Pro 7 est la toute dernière génération de tablettes tactiles conçue par Microsoft. Mais pouvons-nous décemment parler de simple tablette ? Le concept de la Surface Pro est tout autre et c'est finalement un ordinateur portable ultra nomade que propose Microsoft avec cet appareil.L'appareil, proposé dans un coloris noir ou platine, est équipé d'un écran 12,3 pouces tactile, pour travailler à la fois avec un clavier et une souris ou directement au doigt avec une interface adaptée à ce mode d'utilisation. Un stylet peut également être utilisé pour prendre des notes ou dessiner rapidement sur l'écran. Un vrai cahier numérique qui vous accompagne partout où vous allez !Microsoft a évidemment prolongé son partenariat avec le fondeur Intel et la Surface Pro 7 intègre ici un processeur Intel Core i5, soutenu par 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage SSD. Vous pouvez également augmenter le stockage en y raccordant un disque dur externe grâce à ses ports USB.Enfin vous pouvez profiter des économies réalisées grâce à cette offre Black Friday pour faire l'achat en parallèle du clavier Type Cover. L'accessoire est essentiel au concept de la Surface Pro 7. Il permet de protéger votre écran mais également, une fois déplié, de dévoiler un clavier complet et un trackpad pour travailler sur toutes vos applications Windows 10, sans compromis.Pour le Black Friday, profitez de 270€ de réduction sur ce modèle d'exception sur le Microsoft Store proposé à seulement 799€.