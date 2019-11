Black Friday Amazon : Écouteurs Bluetooth Sony WF-1000XM3 à 212,49€ au lieu de 250€

Des écouteurs Sony à prix réduit pour le Black Friday

Une réduction de bruit sans fausse note

Lors du Black Friday, les grandes marques high-tech aussi voient le prix de leur plus beaux articles diminuer à vue d'œil. En ce moment, c'est le géant japonais Sony qui peut donc constater qu'une jolie ristourne de 15 % est proposée sur ses superbes écouteurs bluetooth WF-1000XM3. La paire haut de gamme est ainsi en vente à seulement 212,49 € dans le rayon audio d'Amazon.En plus de cette réduction, les frais de livraison vous sont offerts sur ces écouteurs pour tous les résidents de la France métropolitaine. Si vous êtes pressé de recevoir vos nouveaux petits accessoires bluetooth, vous pouvez choisir l'option (payante) de livraison accélérée. Comme d'habitude sur Amazon, votre commande peut être réglée en 4 fois moyennant des frais supplémentaires qui s'lèvent à 2,25 % du montant de votre achat.Les écouteurs bluetooth WF-1000XM3 de chez Sony sont les accessoires parfaits pour tous ceux qui cherchent à s'isoler des bruits environnants et profiter d'un son immersif, mais sans jamais se mettre en danger. Le processeur HD QN1e couplé à la fonction Quick Attention, permet ainsi une écoute adaptée à chaque situation, que vous souhaitiez être totalement isolé, ou qu'au contraire vous ayez besoin d'entendre les sons extérieurs. Au bureau comme dans les transports, dans la rue ou à la maison, la technologie de réduction de bruit améliorée de ces écouteurs est ainsi tout simplement irréprochable.Mais la réduction de bruit n'est pas le seul atout des écouteurs WF-1000XM3. Grâce à leur boitier de recharge, ils bénéficient en effet d'une incroyable autonomie de 24 heures. Pratiques, ils possèdent des commandes tactiles qui permettent de prendre vos appels et de gérer votre musique sans avoir à sortir systématiquement votre smartphone. Notons également que ces écouteurs sont compatibles avec Alexa.Profitez vite de cette affaire spéciale Black Friday, proposée dès aujourd'hui par Amazon !