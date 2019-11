Black Friday Amazon : Disque dur externe WD My Book 8 To à 149,99€ au lieu de 205,99€

Un disque dur performant et imposant

Western Digital joue la carte de la sécurité

C'est toujours Amazon qui nous régale avec ses dizaines (voire centaines) de bons plans pour ce Black Friday. Le site américain est un adepte de la livraison gratuite en France métropolitaine et du paiement en quatre fois. Ici, vous devrez débourser 38,34€ par mensualité si vous choisissez cette méthode d'achat. Par ailleurs, la garantie fabricant est valable pendant deux ans et une assurance contre les pannes d'une durée d'un an est proposée à 9,99€. Maintenant, évoquons les capacités du produit concerné par cette promo.Le disque dur Western Digital My Book est un modèle externe qui embarque 8 To d'espace de stockage. C'est tout simplement énorme et cet exemplaire pourra accueillir vos vidéos, jeux, photos, logiciels et bien plus encore sans broncher. De plus, il peut assurer une vitesse de transfert maximale de 480 Mo/s. Vous pourrez donc copier les fichiers les plus volumineux en un rien de temps grâce à l'interface en USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0). L'utilisation est très simple et plusieurs logiciels assureront la protection des fichiers stockés.Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, ce disque dur est également assez imposant. Il y a bien une raison valable à cela puisqu'il embarque plusieurs technologies et logiciels pour que vos données puissent être constamment protégées. Il offre par exemple une protection par mot de passe avec chiffrement matériel. La sauvegarde automatique est également de la partie avec le logiciel WD Backup. Vous pourrez configurer l'heure à laquelle la sauvegarde sera effectuée. Ainsi, même en cas d'erreur de votre part, vos fichiers pourront toujours être récupérés.Avec ce disque dur externe Western Digital My Book de 8 To, vous êtes sûr d'avoir entre vos mains une solution de stockage performante et sécurisée. Vous aurez tout le nécessaire pour enregistrer vos données personnelles sans craindre de les perdre. Le rapport qualité / prix est tout simplement excellent ! N'hésitez pas une seconde de plus !