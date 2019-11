Black Friday Amazon : SSD interne Crucial MX500 250Go SATA 2,5" à 40,99€

Black Friday : un SSD 250 Go à bas prix chez Amazon

Crucial MX500 : fiabilité et performances garanties

On continue notre tour des promos à quelques jours du Black Friday, dans la catégorie stockage cette fois-ci, avec un modèle qui n'a aucunement besoin de faire ses preuves puisqu'il s'agit d'un Crucial MX500.Réputé pour son excellent rapport qualité / prix et positionné sur le podium de notre comparatif 2019 des meilleurs SSD , le Crucial MX500 est un produit irréprochable et performant grâce à la technologie NAND 3D de Micron. L'autre avantage dont nous fait profiter Crucial, c'est sa longue garantie constructeur, preuve de la durabilité de son SSD ! On comprend d'ailleurs pourquoi il est en mesure de proposer une garantie allongée par rapport à d'autres fabricants : l'endurance du MX500 atteint les 360 To, mis en relief avec la durée de la garantie cela ne donne pas moins de 200 Go d'écriture de données chaque jour.Les performances sont également au rendez-vous et malgré son prix bas, le MX500 se positionne dans la moyenne et fait donc aussi bien que la plupart des SSD avec des vitesses de l'ordre de 510 Mo/s en écriture et 550 Mo/s en lecture.Concrètement, le MX500 vous permettra d'apporter un sérieux coup de fouet à votre machine : démarrage rapide, transferts de fichiers largement accélérés, jeux vidéo optimisés, la différence est flagrante si vous passez d'un HDD à ce SSD.250 Go c'est relativement peu, surtout si vous comptez y installer de volumineux jeux vidéo. Cela est néanmoins un bon point de départ, par exemple pour y installer votre système d'exploitation ainsi que des logiciels gourmands en ressources.L'essayer c'est l'approuver, et plus aucune raison de ne pas profiter de cette technologie et les avantages quelle apporte lorsqu'on voit que l'un des meilleurs modèles du moment se négocie à seulement 40 €.